Lovforslag om Grønland diskuteres i Kongressen

Det melder både Fox News, nyhetsnettstedet Axios og nyhetsbyrået Reuters. Hovedmannen bak forslaget skal være republikaneren Andy Ogles fra Tennessee.

Lovforslaget har fått tittelen «Make Greenland Great Again». Det åpner for at Trump kan starte forhandlinger med Danmark umiddelbart etter at han innsettes som president 20. januar.

Ifølge Axios må forslaget trolig ha støtte også fra noen av demokratene i Kongressen for å bli vedtatt.

I forrige uke presenterte republikanere et lovforslag som åpner for forhandlinger om kjøp av Panamakanalen og et forslag om å omdøpe Mexicogolfen til Amerikagolfen.

(©NTB)