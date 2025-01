Die Welt: – Fordømmelsen av Donald Trump er hyklersk

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

I Sudan blir befolkningen drept og voldtatt på grunnlag av etnisitet. Dette er selve definisjonen på folkemord. Men hvor er studentprotestene for Sudan? Telles ikke svarte liv når de er utenfor landets grenser?

Financial Times

Vesten må med forsiktighet samarbeide med Beijing om grønn energi. Kinas suksess på feltet har dype røtter. Beijing var tidlig investor i kritiske mineraler, og ga subsidier, skattefradrag og investeringer til grønne teknologi.

Die Welt

Med tanke på Grønlands koloniale fortid og dagens trussel fra neoimperialistiske makter, er fordømmelsen av Donald Trump hyklersk. Danmark bør la grønlenderne stemme over uavhengighet. Deretter kan de forhandle med Trump om å selge øya til USA. Ifølge beregninger fra The Economist er Grønland verdt rundt 50 milliarder dollar. Det betyr at hver grønlender – dersom pengene ble fordelt – ville vært nesten millionær – i euro.

Dagens Industri

På bare et år har Saab sammen med Forsvaret utviklet programvare til å styre svermer av droner. Det er slik Sverige må fungere dersom innovasjon raskt skal kunne omsettes til produkter som kan styrke Forsvaret.

