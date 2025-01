Skip fra russisk skyggeflåte: Skal ha sirklet rundt gassledning mellom Norge og Polen

Dersom opplysningene bekreftes, vil skipets manøvre skape bekymring rundt sårbarheten til viktig energiinfrastruktur på havbunnen, melder den engelskspråklige nyhetskanalen TVP World.

Sent i fjor ble et annet skip som skal ha tilhørt «skyggeflåten», anklaget for å stå bak brudd på flere kabler i Østersjøen. Skyggeflåte er en betegnelse som brukes på skip som ikke er regulert eller forsikret via vanlige kanaler, og som brukes av Russland til å omgå sanksjoner på olje- og gasseksport i kjølvannet av invasjonen av Ukraina.

Den antatte sabotasjen mot kommunikasjons- og kraftkabler i Østersjøen er hovedtema på et regionalt Nato-toppmøte i Finlands hovedstad Helsingfors tirsdag. Alliansens medlemmer rundt Østersjøen skal diskutere hvordan sikkerheten i Østersjøen kan styrkes.