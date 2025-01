Den kjente klimaaktivisten Greta Thunberg deltar på demonstrasjonen.

Aktivistene går kledd i beskyttelsesdrakter og holder opp et banner for å sperre for hovedinngangen på hotellet Scandic Park Sandefjord. Aksjonen var forhåndsvarslet og foregår på samme måte som under fjorårets konferanse.

I motsetning til i fjor var imidlertid flere av de mest sentrale konferansedeltakerne, deriblant energiminister Terje Aasland (Ap), allerede på plass på hotellet. Sist ble programmet utsatt i nærmere en time.