Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Amerikanerne lærte ikke mye om Pentagon-nominerte Pete Hegseth under høringen i Senatet på tirsdag, men de fikk et bedre innblikk i verdens mest ineffektive debattorgan. Demokratene spilte for det meste rett inn i Hegseths hender med spørsmål han lett kunne parere, mens republikanerne knapt stilte substansielle spørsmål.

Financial Times

Mangelen på tillit til britisk økonomi har smittet over fra næringslivet til finansmarkedene. Forrige uke dumpet investorer statsobligasjoner og solgte pund. Nå trenger Labour-regjeringen en detaljert plan for å øke veksten og redusere utgiftene

Die Welt

Demokratisk organiserte stater har all rett til å innføre regler, også for sosiale medier. Men dette må handle om straffbare handlinger, ikke om å overvåke folks tanker og holdninger. Altfor ofte blander staten seg inn i den enkeltes liv.

Dagens Industri

I Sverige skal politikerne innen 2030 ta stilling til hva som skal erstatte Gripen E. Men hvorfor ikke begynne å utvikle dette jagerflyet allerede nå? En mulig løsning er å utvikle ubemannede droner som kan samarbeide med Gripen E og styrkes av piloter i bemannede fly.

