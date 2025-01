Sør-Koreas suspenderte president er pågrepet

Meldingen om pågripelsen kommer etter at etterforskere onsdag tok seg inn i Yoons residens. Hundrevis av tjenestemenn fra Sør-Koreas antikorrupsjonskontor (CIO) og politiet var med på aksjonen.

Pågripelsen skjedde klokka 10.33, skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Ifølge AP har en kolonne med svarte SUV-er, noen av dem med sirener, kjørt bort fra residensen med politieskorte. Senere så AFP-journalister på stedet at Yoon gikk inn i CIOs kontor i den nærliggende byen Gwacheon.

Yoon: Ville unngå blodsutgytelse

Yoon sier han gikk med på å bli avhørt for å «unngå blodsutgytelse».

– Jeg besluttet å svare antikorrupsjonsmyndigheten, sier Yoon i en forhåndsinnspilt videomelding.

Han legger til at han mener etterforskningen av ham er ulovlig og at «rettsreglene har kollapset fullstendig i dette landet», men at han har gått med på å bli avhørt «for å unngå uheldig blodsutgytelse».

Yoons advokater forsøkte å overbevise etterforskerne om å ikke pågripe ham med lovnader om at Yoon ville møte frivillig i avhør, men påtalemyndigheten avviste dette.

Erklærte unntakstilstand

Yoon forsøkte 3. desember i fjor å innføre unntakstilstand og sette nasjonalforsamlingen til side, men de folkevalgte tvang ham til å gjøre retrett og stilte ham for riksrett. Etterforskningen av presidenten og flere i kretsen rundt ham pågår.

Yoon forklarte krisetiltaket med at landet måtte forsvares mot «antistatlige elementer», med referanse til Nord-Korea, og han antydet at landets valgsystem var sårbart for utenlandsk påvirkning.

Mandag skulle riksrettssaken mot Yoon starte, men det første rettsmøtet varte i bare noen få minutter siden han ikke møtte opp.

Et forsøk på å pågripe Yoon 3. januar førte ikke fram, og Yoon sverget etterpå å «kjempe til siste slutt».

Onsdag ble han Sør-Koreas første sittende president som blir pågrepet. Selv om Yoon er suspendert, er han formelt ikke avsatt ennå. Den avgjørelsen skal tas av landets forfatningsdomstol.

Fornøyd opposisjon

Den politiske krisen rundt Yoon er den verste i Sør-Korea siden landet ble demokratisk for flere tiår siden

Pågripelsen er starten på veien mot å gjenopprette roen i landet, lyder det fra opposisjonen i Det demokratiske partiet (DP).

– Pågripelsen av Yoon Suk-yeol er det første steget mot å gjenopprette den konstitusjonelle ordenen, demokratiet og rettsreglene, sier Park Chan-dae, som leder DP i nasjonalforsamlingen.

– Selv om den er på overtid, er det virkelig godt å få bekreftet at den offentlige autoriteten og rettferdigheten i Sør-Korea fortsatt lever, sier han videre i et møte med partiet.