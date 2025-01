– Trump kan neppe kaste ut alle, for det vil resultere i et ragnarok for amerikansk økonomi, men vi kan forvente en symbolsk handling, tror Løkke.

Risiko

Under sin forrige presidentperiode deporterte Trump 1,5 millioner innvandrere , men både Barack Obama og Joe Biden deporterte flere under sine år som president.

– Det er likevel skapt et inntrykk av at de var mye mindre harde på dette området, sier Løkke.

Hundretusener av straffedømte migranter vil trolig raskt bli deportert, men for millioner av andre vil prosessen bli tidkrevende, tror han.

– Det er også et spørsmål om hvor store politirusser som skal brukes på dette og en stor risiko ved å fjerne ressurser fra kriminalitetsbekjempelse. Flere delstater vil også trenere dette, sier Løkke.

Handelskrig og klima

Trump har truet med handelskrig og 60 prosent toll på all import fra Kina. Han vil også innføre 25 prosent toll på varer fra Mexico og Canada, som i likhet med Beijing har varslet mottrekk.

Han vil også trappe opp produksjonen av olje og kull , kutte satsingen på grønn energi og innlede en prosess for å på nytt trekke USA fra Paris-avtalen om kutt i utslipp av skadelige klimagasser.

Trump trakk USA fra avtalen også sist han var president, men dette ble omgjort av Biden i 2021.

Elbiler

Milliardstøtten fra Elon Musk i valgkampen ser ellers ut til å ha endret Trumps syn på elbiler , som han nå medgir kan «passe for noen».

I valgkampen lovet han «å umiddelbart avslutte Joe Bidens vanvittige elbilpolitikk», trolig med henvisning til at forgjengeren strammet inn utslippsreglene for biler med brenselsmotor og innførte skattefradrag for kjøp av elbil.

Om han med Tesla-eieren ved sin side kommer til å omgjøre dette, gjenstår å se.

Skole

Trump lovet i valgkampen også å legge ned utdanningsdepartementet , men det krever tilslutning fra Kongressen.

Han vil la delstatene få bestemme pensum i skolene, noe som kan gi store variasjoner på hva amerikanske barn kommer til å lære.

Kutt i den føderale støtten til skolevesenet vil også kunne føre til at funksjonshemmede og barn fra familier med lav inntekt faller utenfor, advarer kritikere.

Trump vil også fjerne de føderale rettighetene transkjønnede har innen skolevesenet og hevder at dette må til for å beskytte barn mot uheldig påvirkning.

– Alltid kaos

Mens noen av Trumps presidentordrer vil få umiddelbare følger, vil andre framstå som mer symbolske programerklæringer.

Mange presidentordrer blir utfordret i rettsvesenet i USA, noe som trolig også vil skje nå. Trump kan også bli anklaget for å gå ut over sine fullmakter som president, noe selv enkelte republikanere vil ha vansker for å godta, tror Løkke.

Trumps forrige presidentperiode var preget av uforutsigbarhet, og han forventer mye av det samme.

– Det er nok mer forberedt, men det kommer alltid til å være uforutsigbart med ham. Man vet aldri hva han finner på. Det er alltid kaos med Trump, sier Løkke.

(©NTB)