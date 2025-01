Nå er det makspris på taxi i byene

– Vi har sett at enkelte kunder har fått svært høye regninger når de praier drosje. En maksimalpris vil gi kundene trygghet for at de ikke må betale urimelig høye priser, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) til NTB.

Onsdag trer de nye prisreglene i kraft i kommuner med over 20.000 innbyggere og befolkningstetthet på mer enn 80 innbyggere per kvadratkilometer.

– Sammen med regjeringens andre tiltak overfor drosjebransjen skal maksimalprisen bidra til å luke ut useriøse aktører fra markedet, sier Myrseth.

Nye regler

Etter at Solberg-regjeringen gjennomførte et frislipp i taxibransjen i 2020, eksploderte antall taxiløyver, spesielt i Oslo. Det dukket opp flere nye selskaper som kjørte et helt annet prisregime enn det som før var vanlig, og dermed også flere historier om folk som fikk sjokkregninger på taxiturene sine.

Dagens regjering lovte i Hurdalsplattformen flere tiltak for bedre kontroll med næringen. Noe av det er innført er allerede.

– Vi har blant annet gjeninnført krav om fagkompetanse hos innehavere av drosjeløyve, krav om sentraltilknytning og krav om bankgaranti, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB.

Midlertidig – inntil videre

Det gjenstår enda flere mulige tiltak, som blant annet ble foreslått i Drosjeutvalgets rapport i fjor sommer.

– Maksimalprisene skal i utgangspunktet gjelde i ett år, fram til regjeringens øvrige tiltak overfor drosjebransjen har blitt innført. Dersom det viser seg at disse tiltakene ikke får effekt før forskriften er planlagt avsluttet, er jeg åpen for å forlenge forskriften, sier Myrseth.

Maksprisen er satt noe høyere enn dagens gjennomsnittspriser i de sentrale områdene.

– Det er alltid utfordrende å finne riktig prisnivå. For høye maksimalpriser kan føre til at drosjeselskapene koordinerer sine priser på et høyt nivå. Settes maksimalprisene for lavt kan det føre til at drosjetilbudet svekkes, sa næringsministeren da maksprisen ble kunngjort i midten av desember.

Slik blir maksprisene:

De nye maksprisene i sentrale områder kan oppsummeres slik:

Starttakst: maks 75,4 kroner

Minimumstakst: maks 128 kroner

Kilometertakst: maks 16,7 kroner per kilometer.

Tidstakst: maks 656,5 kroner per time, altså 10,94 kroner per minutt

Tidstaksten kan komme i tillegg til kilometertaksten. I tillegg kan drosjeselskapene kreve tillegg for natt, kveld og helg på opp mot 35 prosent, og 45 prosent på røde dager.

Reglene innebærer for eksempel at en tur på 5 kilometer, som varer i et kvarter, maksimalt kan koste 323 kroner på en hverdag.

De nye maksprisene gjelder kun i sentrale områder og kun dersom man praier taxi direkte på gaten eller fra holdeplass. Kommuner med lav befolkning og befolkningstetthet har allerede makspris.