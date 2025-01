Dette tilsvarer en vekst på 6,3 prosent.

– Vi har et høyt sykefravær i Norge. Det er det høyeste siden svineinfluensaen for 16 år siden. Et høyt sykefravær og flere langtidssykmeldte kan føre flere over på andre ytelser, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Ved utgangen av desember i fjor mottok 4,5 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år arbeidsavklaringspenger (AAP). Det er en økning på 0,3 prosentpoeng i løpet av de siste 12 månedene.

Økning på 17 prosent

Aldri før har det vært flere som begynner å motta arbeidsavklaringspenger. I løpet av fjerde kvartal i 2024 var det rundt 18.700 personer som begynte å motta ytelsen. Det er det høyeste antallet i løpet av et kvartal siden ordningen ble innført i 2010, og en økning på 17 prosent fra tilsvarende periode i 2023.

Antallet som slutter å motta AAP, har gradvis økt etter pandemien. Veksten er størst blant dem under 30 år, hvor antallet som sluttet, lå rundt 13 prosent over fjoråret.

– Det vi vet, er at i underkant av halvparten av dem som slutter å motta AAP, går over til uføretrygd. Bare 20 til 25 prosent er registrert med arbeidsforhold uten å samtidig motta ytelser fra Nav. Derfor er det så viktig at vi prioriterer tidlig innsats for de som trenger oss mest. Det vet vi vil ha stor betydning for å sikre at flere kommer i jobb, sier Holte.

Bekymret

– Jeg er bekymret over vekst i antall nye mottakere av arbeidsavklaringspenger. Det er for mange som ikke står i jobb i Norge. Å falle utenfor er verken bra for den enkelte eller for samfunnet, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) til NTB.

Hun mener de nye tallene understreker viktigheten av en forsterket innsats for å redusere sykefraværet.

– Vi må sørge for at flest mulig kommer tilbake i jobb og utdanning, ikke over på uføretrygd. Derfor har vi satt av 770 millioner kroner mer i år for å få flere i jobb i år. Flere unge må inn i arbeid, og vi jobber bredt for å nå målet. I 2023 fikk vi på plass ungdomsgarantien som sikrer unge under 30 år at én kontaktperson i Nav skal gi tett, tidlig og tilpasset oppfølging. I år setter vi i gang et nytt ungdomsprogram. Det vil gi unge aktivitet og inntekt, men hvor man ikke trenger å være syk for å være med, sier Brenna.