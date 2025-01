Fredriksen-døtrene skulle finansiere fem utstillinger – stopp etter én

De fem utstillingene i «The Fredriksen Commissions»-serien skulle foregå over en tiårsperiode. Den første foregikk i 2022–23. Nasjonalmuseets direktør Ingrid Røynesdal bekrefter nå overfor DN at det ikke blir flere.

– Da denne avtalen ble inngått i 2019, var intensjonen å ha commissions annethvert år over en tiårsperiode. Dette ble fremforhandlet i et tillegg til den opprinnelige kontrakten. Det vil ikke bli flere utstillinger av denne typen på nåværende tidspunkt, skriver Røynesdal i en epost.

Fredriksen-søstrenes samarbeid med Nasjonalmuseet hadde flere hundre millioner kroner i verdi, men fikk også kritikk blant annet fra Norske Billedkunstnere da den ble kjent i 2019. Det skulle kjøpes inn kunst og investeres i felles satsinger for flere hundre millioner kroner, ifølge museet.

Røynesdal opplyser ifølge DN ikke hvorfor tillegget til den opprinnelige kontrakten med Fredriksen-familien er endret.

– Nå jobber vi med andre alternativer for å videreutvikle samarbeidet vi har med The Fredriksen Family Art Company (FFAC), skriver hun og utdyper at samarbeidet «hviler på flere pilarer».

Blant annet har Fredriksen-familien finansiert doktorgradsprosjekter og lånt ut kunstverk som Yayoi Kusamas «Narcissus Garden», som blir stående ut 2025.