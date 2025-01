Storby erklærer krisetilstand i forkant av Trumps tiltredelse

Tiltaket ble onsdag innført enstemmig av bystyret i Tijuana som ligger rett sør for grensepasseringen i San Diego i California.

Beslutningen innebærer blant annet av kommunale midler blir frigitt for å hjelpe personer som blir utvist fra USA. Kriseplanene omfatter også ansettelse av hjelpepersonell, betaling for husly og tilbud om juridisk assistanse.

– Målet er å sikre en verdig behandling av deporterte migranter, sier Tijuanas borgermester Ismael Burgueno.

Strandet

Tijuana er med sine to millioner mennesker den viktige innfallsporten til USA for migranter fra Mellom- og Latin-Amerika. Byen er allerede fylt til bristepunktet av midlertidige husrom for dem som søker nordover, men som blir sittende fast på mexicansk side av grensen.

Trump har gjentatte ganger omtalt migrantenes marsj mot USA som en invasjon, og han har lovet å heve beredskapen ved grenseområdet mot Mexico så snart han blir innsatt. Han sier han vil utvise millioner av migranter som oppholder seg i USA uten gyldige papirer.

Varsling med app

Mexicos regjering kunngjorde i desember at det skal lanseres en app som skal varsle migranter som står i fare for å bli deportert. Appen skal bli virksom nå i januar og vil også varsle migrantenes pårørende.

I 2022 ble det anslått av Pew Research Center at det var fire millioner mexicanske migranter uten gyldige papirer i USA.