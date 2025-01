LO vil ikke møte NHO før årets lønnsoppgjør

– Vi skal gjennomføre lønnsoppgjøret på en ordentlig måte, men inntil videre har vi kansellert de forhåndssamtalene vi bruker å ha, sier LO-nestleder Steinar Krogstad til FriFagbevegelse.

I desember brøt LO forhandlingene med NHO om en ny avtale for et inkluderende arbeidsliv, altså den såkalte IA-avtalen, fordi de to organisasjonene er uenige om sykelønnen. Krogstad sier at dette er bakteppet for at møter nå blir avlyst.

LO og NHO skulle ha et møte om lønnsforhandlingene 13. januar og et annet møte 16. januar, men begge disse er nå avlyst.

Det planlagte møtet 27. januar blir også avlyst dersom samarbeidsklimaet ikke bedrer seg, ifølge FriFagbevegelse.

Lønnsforhandlingene mellom de to partene i arbeidslivet starter 14. mars.