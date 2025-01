– EU må slå tilbake mot techgigantene

EU-kommisjonens talspersoner har prøvd å berolige pressefolk i Brussel med å slå fast at EUs lovgivning skal følges, uansett hvem det gjelder.

Kommisjonen nøler

Sist helg postet EUs kommissær for det digitale området, finske Henna Virkkunen, denne meldingen på X:

– Sosiale medier spiller en stor rolle i folks dagligliv, men de er også enormt viktige sosialt og økonomisk og påvirkningsmessig. Vår jobb er å sikre at rettighetene til Europas innbyggere blir respektert og at våre lover blir fulgt.

Likevel har det festet seg et inntrykk av at kommisjonen nøler med å komme med en reaksjon mot X. I stedet har kommisjonen vist til en pågående gransking – som ble igangsatt for over ett år siden.

Det er bekymringsfullt, mener Riekeles.

– Kan ikke fortsette

– Musk respekterer ikke DSA. Han har gjort X til en plattform for massemanipulasjon. Og det virker som om vi ikke har noe å si om det i det hele tatt. Det kan ikke fortsette slik, for det kommer bare til å bli vanskeligere, sier han.

– EU burde vært raskere og modigere og tydeligere i implementeringen av DSA, slår han fast.

Flere tror at EUs tilbakeholdenhet kan skyldes frykt for hvordan Trump vil reagere. Tidligere denne uka erkjente to EU-diplomater overfor Financial Times at situasjonen er kinkig – for å si det mildt.

– Det kommer til å endre spillereglene helt når disse techoligarkene er så tett på Trump og bruker det til å presse oss. Så mye er i lufta akkurat nå, sier en av dem.

Reviderer saker

Ifølge diplomatene er EU-kommisjonen nå i gang med å revidere alle pågående saker rundt DSA-loven.

– Musk vet dette. Og når han kjører så hardt, handler det om å prøve å tvinge EU og Europa i kne og si «Du kan ikke regulere meg», sier Riekeles.

Også det danske EU-parlamentsmedlemmet Christel Schaldemose mener kommisjonen handler for langsomt.

– Det nytter jo ikke dersom det tar opp til år å undersøke om en plattform har brutt reglene opp mot det tyske valget, når valget er om en måned, sier hun til den danske avisa Politiken.