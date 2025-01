Netanyahu utsetter israelsk avstemning om våpenhvileavtale

– Hamas gir avkall på deler av avtalen som er oppnådd med meklerne og Israel i et forsøk på å presse fram innrømmelser i siste liten, heter det i en uttalelse fra Netanyahu torsdag.

– Kabinettet vil ikke samles før meklerne varsler Israel om at Hamas har akseptert alle elementer i avtalen.

Onsdag kveld ble det meldt at Israel og Hamas var kommet fram til enighet om våpenhvile i Gaza og utveksling av gisler og fanger. Kort tid etter ble våpenhvileavtalen bekreftet av USA og Qatar, som har forhandlet den fram.

Benjamin Netanyahu gikk derimot ut og avviste at det var oppnådd enighet om en avtale. I morgentimene sa statsministerens kontor at de siste detaljene i avtalen måtte finpusses, og at Netanyahu ville uttale seg så snart krigskabinettet hadde stemt over den.

Våpenhvilen skal tre i kraft søndag klokken 12.15 lokal tid.

Over 46.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept og minst 110.000 er såret i israelske angrep siden det Hamas-ledede angrepet mot det sørlige Israel i oktober 2023.

90 prosent av Gazas 2,2 millioner innbyggere er ifølge FN drevet på flukt fra sine hjem, og mange av dem trues av sult.