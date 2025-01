Bezos-rakett i bane rundt jorden på første forsøk

Med navnet New Glenn, oppkalt etter John Glenn, som var den første amerikanske astronauten i bane rundt jorden, er raketten bygget for å tåle 25 oppskytinger.

Hvorvidt det blir flere oppskytinger avhenger helt av om New Glenn klarer å lande på lekteren Jacklyn midt i Atlanterhavet, som er oppkalt etter multimilliardær Jeff Bezos' mor.

Før oppskytingen sa selskapet at det ville være en suksess bare å få raketten i bane, hvilket de har klart.

– Noe mer enn det vil være prikken over i-en. Vi vet at å lande raketten i Atlanterhavet på første forsøk er ambisiøst, men vi går for det, skriver selskapet på X.

Blue Origin ønsker å konkurrere med Elon Musks SpaceX, som for øyeblikket har posisjonert seg som den dominerende tilbyderen av oppskytinger til verdensrommet.

Verdens rikeste mann gratulerte konkurrenten sin med en vellykket oppskyting.

– Gratulerer med å nå bane på første forsøk, skrev Musk på X.

