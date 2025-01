Frederiksen holdt torsdag pressekonferanse om samtalen med USAs påtroppende president dagen før.

– Vi ønsker ikke å ha noen som helst form for konflikt med amerikanerne på handelsområdet, sier Frederiksen.

Men danskenes statsminister sier at regjeringen gjør forberedelser med danske bedrifter før skiftet i Det hvite hus.

Trump skal heller ikke ha rikket seg på sine trusler om straffetoll på danske varer.

Onsdag sa Frederiksen at hun understreket viktigheten av å styrke sikkerheten i Arktis, og at Danmark er klar til å ta et enda større ansvar for dette.

Hun understreket også at danske selskaper bidrar til vekst og arbeidsplasser i USA, og at EU og USA har en felles interesse i økt handel.