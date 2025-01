– Russland er klare til å gi hjelp til Transnistria, sier Kreml-talsperson Dmitrij Peskov torsdag, uten å gå inn på detaljer om hvordan eller når den hjelpen eventuelt kommer.

– Men logistisk må det gjøres grep fra moldovsk side for å sikre gassforsyningen. Så langt har vi ikke hørt noe om at de er klare for det, fortsatte Peskov.

Russland stanset gassforsyningen til Transnistria 1. januar etter en uoverensstemmelse om gjeld med myndighetene i Moldova. De rundt 400.000 innbyggerne i utbryterregionen har siden vært uten oppvarming og varmtvann. Resten av Moldova har importert elektrisitet fra Romania.