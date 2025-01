Advarselen kommer etter at en kvinne ble svindlet for 10 millioner kroner av en falsk Pitt.

Den franske kvinnen (53) kom i kontakt med den falske Brad Pitt i februar 2023 via den sosiale plattformen Instagram. I halvannet år ble kvinnen lurt til å tro at hun var stjernens kjæreste, der han sendte henne kjærlighetsdikt, noe blant annet Daily Mail har omtalt.

Den falske Pitt klarte å overbevise kvinnen om å sende penger av ulike grunner. Han hevdet blant annet at han var alvorlig syk med leverkreft og trengte behandling, og at han ikke fikk tilgang til pengene sine på grunn av skilsmissen fra Angelina Jolie.

Først da hun så et bilde av Pitt og hans partner Ines de Ramon (32) i avisen skjønte kvinnen at hun var blitt lurt.

I en uttalelse til E! News skriver representanter for Brad Pitt at det «er forferdelig at svindlere utnytter fansenes sterke følelser for kjendiser».

Men de påpeker også at «det er en viktig påminnelse om å ikke svare på uoppfordret kontakt på nettet, spesielt fra skuespillere som ikke er til stede i sosiale medier».