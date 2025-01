Norge og USA: Inngår avtale om rakett- og satellittoppskyting

Teknologiavtalen, kalt Technology Safeguards Agreement (TSA), skal hindre uautorisert spredning av amerikansk teknologi, og den er nødvendig for å få amerikanske myndigheters godkjenning til å bruke kommersielle, amerikanske bæreraketter fra Norge.

Viktig for norsk romindustri

– Avtalen er et viktig steg videre i arbeidet med å gjøre Andøya til et av verdens mest attraktive steder for satellittoppskyting. Det amerikanske satellittmarkedet er verdens største, og det har stor verdi for Andøya Spaceport og for Norge som romnasjon at vi nå får muligheten til å skyte opp for amerikanske kunder, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap)

Avtalen vil videre bidra til å utvikle det bilaterale forholdet mellom Norge og USA innen romfart. USA har lignende avtaler med Australia, New Zealand og Storbritannia.

Sikkerhetspolitisk samarbeid

Utenriksminister Espen Barth-Eide (Ap) understreker at arbeidet med avtalen har vært høyt prioritert av regjeringen. Samtidig legger forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) vekt på den sikkerhetspolitiske betydningen for Norge som en ledende romnasjon i Arktis.

– Dette er en viktig avtale for norsk trygghet. Rommet blir stadig viktigere for forsvarssamarbeidet, og Andøya har stor verdi for både Norge og våre allierte, sier Gram.

Med den nye avtalen på plass forventes det at samarbeid mellom Norge og USA – og dermed også i NATO-sammenheng – vil styrkes innen romsektoren.

Avtalen kan også gi en sikkerhetspolitisk gevinst for Norge som alliert romnasjon i Arktis. ifølge regjeringen.

NTB