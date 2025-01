Die Welt: – Våpenhvilen er ingen god avtale for Israel

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Få dager før han går av som president, vil Joe Biden fjerne Cuba fra USAs liste over stater som støtter terrorisme. Det kubanske regimet takker ham. Denne amerikanske innrømmelsen vil gjøre lite annet enn å hjelpe regimet med å beholde makten.

Financial Times

Tusenvis av bygninger og boliger er lagt i ruiner i California. Skadene, og forsikringskrisen som følger, ville ikke vært så omfattende uten en rekke feilslåtte statlige politiske beslutninger. Det anslås at 10 prosent av boligene i California mangler boligforsikring.

Die Welt

Den forhandlede avtalen med Hamas tvinger dessverre Israel til å inngå en våpenhvile før Hamas er fullstendig militært beseiret. Det er ingen god avtale for Israel – men det er den beste som realistisk sett kunne oppnås. Israel ble tvunget til kompromiss for å få en slutt på den grusomme torturen av israelske gisler i Hamas' hender.

Dagens Industri

Verden trenger en våpenhvile i Gaza, og avtalen kommer ikke en dag for tidlig. Selvfølgelig fortjener Biden-administrasjonen ros for dette. Samtidig kan det antas at Donald Trump har spilt en rolle.

