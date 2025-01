Nordmannens nye avtale med storklubben skal være av det svært lukrative slaget. The Athletic rapporterte først om kontraktsforlengelsen og skrev da at Haaland-kontrakten skal være blant de største økonomisk i idretten noen gang.

City går ikke ut med noen lønnssum for Haaland. Han skal fra før ha vært blant Premier League-klubbens aller best betalte spillere.

På Instagram har Haaland selv lagt ut en melding som bekrefter intensjonen om å spille for City i lang tid.

– EBHer for å bli, skriver han på slutten av videomeldingen.

City utløste en utkjøpsklausul i Haalands kontrakt da han ble hentet fra Borussia Dortmund i 2022. Ifølge overgangsguru Fabrizio Romano skal Haaland ha fått en utkjøpsklausul også i sin nye City-kontrakt, men den trer først i kraft i 2029 og skal være svært høy, skriver italieneren.

Etter overgangen til City har Haaland blant annet vunnet to Premier League-titler og et Champions League-trofé med klubben. Han ble toppscorer i ligaen i sine to første sesonger der.

En kontraktsforlengelse på sju år er oppsiktsvekkende, men føyer seg inn i en trend som har oppstått i Premier League og noen andre store ligaer den siste tiden.

Særlig Chelsea har vært svært ivrige på langtidskontrakter, og ifølge Transfermarkt har Chelsea åtte mann blant de 15 spillerne med lengst kontrakter i Europas «topp fem-ligaer».

Cole Palmer og Nicolas Jackson forlenget sine kontrakter med klubben til 2033 i løpet av høstsesongen.

Den seneste tiden har både Haaland og City opplevd formsvikt, og den vanligvis så dominante klubben har havnet langt bak serieleder Liverpool.