Norge solgte varer til USA for over 60 milliarder kroner i fjor

– Eksporten av laks til USA har økt markant de siste årene, og i 2024 er eksportverdien dobbelt så høy som for fem år siden. Eksportvolumet har økt med 35 prosent i samme periode, sier Jan Olav Rørhus, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

I fjor solgte Norge fisk til USA for 12,7 milliarder kroner. 80 prosent av fisken USA kjøpte fra Norge var laks.

Samtidig utgjorde petroleumsvarer som bensin, råolje og flytende naturgass 12 milliarder kroner av eksporten fra Norge til USA.

Norges import fra USA ble på 83 milliarder kroner i fjor. Her utgjorde seks kampfly av typen F-35 til 5,6 milliarder kroner av importen.

Samtidig kjøpte vi amerikanske personbiler for 1,4 milliarder kroner, noe som er en stor nedgang fra tidligere år.

– Verdien av personbilimporten fra USA har falt gjennomsnittlig 31 prosent per år de siste fem årene. Mens amerikanske biler utgjorde 19 prosent av den totale importverdien i 2019, var denne andelen redusert til bare 2 prosent i fjor, sier Rørhus.

SSB skriver at Kina tar stadig nye andeler av bilimporten. I fjor kom 19 prosent av personbilene fra Kina. Til sammenligning kom 1 prosent av all bilimport fra Kina for fem år siden.

