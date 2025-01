Musk-støtte til ytre høyre i Europa er farlig for demokratiet, sier Scholz

– Han støtter det ytre høyre over hele Europa, i Storbritannia, Tyskland og mange andre land. Dette er fullstendig uakseptabelt, og setter den demokratiske utviklingen i Europa i fare, sier Scholz fredag.

Musk, som er verdens rikeste mann, har den siste tiden gått til verbale angrep på ledere i Europa, deriblant Scholz og Storbritannias statsminister Keir Starmer. Han har også uttrykt støtte til ytre høyre-partiet AfD i Tyskland i forkant av valget 23. februar.

Musk brukte i fjor innflytelsen og pengene sine til å hjelpe Donald Trump med å vinne presidentvalget i USA. En rekke politikere i EU har i et brev til EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen uttrykt bekymring for at han nå forsøker å blande seg inn i europeisk politikk.

Scholz understreker at han ikke kritiserer det at en milliardær fra et annet land uttrykker seg om global politikk, men at Musks partiskhet for det ytre høyre uavhengig av årsak, er uakseptabel.

Fredag sier EU-kommisjonen at den utvider sin granskning av hvorvidt X har brutt unionens regler om moderering av innhold.

