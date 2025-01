Israel godkjenner våpenhvileavtalen med Hamas

Godkjennelsen ble kunngjort av statsminister Benjamin Netanyahus kontor fredag ettermiddag, to døgn før våpenhvilen ventes å tre i kraft.

Natt til fredag kom beskjeden om at det var oppnådd enighet mellom Israel og Hamas om en avtale for løslatelse av israelske gisler og krigsfanger i Gaza.

Det skjedde over et døgn etter at USA og Qatar bekreftet at det var enighet om våpenhvile i Gaza og utveksling av gisler og fanger onsdag kveld.

Netanyahu har i etterkant anklaget Hamas for å gå tilbake på deler av avtalen, noe Hamas avviste. Avstemningen i det israelske sikkerhetskabinettet om avtalen ble derfor utsatt fra torsdag til fredag.

Våpenhvilen skal tre i kraft søndag klokken 12.15 lokal tid.