449 millioner fra Statnett til nettselskaper

Utbetalingene for første kvartal i år kommer nettkundene til gode ved å erstatte inntekter som nettselskapene ellers ville ha hentet inn gjennom nettleien.

– Statnetts flaskehalsinntekter blir omfordelt direkte til nettselskaper i distribusjons- og regionalnett. Dette sørger for at nettkundene ikke opplever økt nettleie, sier seksjonssjef Roar Amundsveen i RME (Reguleringsmyndigheten for energi i NVE).

Flaskehalsinntekter oppstår på grunn av prisforskjeller mellom ulike prisområder og tilfaller Statnett.

Historisk har slike inntekter redusert Statnetts nettleie og dermed kommet alle nettkunder til gode. Men i 2022 ble flaskehalsinntektene så høye at de oversteg Statnetts tillatte inntekt for hele året. Dette førte til at det ble besluttet å utbetale inntektene til nettselskaper, slik at nettkundene kunne dra nytte av inntektene.

NVE understreker at utbetalingene ikke har økonomiske konsekvenser for nettselskapene. Midlene videreføres direkte til strømkundene ved å erstatte inntekter som nettselskapene ellers måtte ha hentet inn gjennom nettleien.

