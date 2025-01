Trump vil la livvakt lede Secret Service

Ifølge Donald Trump jr. vil faren utnevne Sean Curran til posten. Secret Service-agenten leder i dag livvaktene som beskytter den påtroppende presidenten.

– Sean er en stor patriot og vil få en slutt på denne galskapen en gang for alle. Ingen er bedre enn ham til den posten, skriver Trump jr. på X.

Secret Service har høstet kritikk etter at Trump ble skutt i øret under et valgkampmøte i Butler i Pennsylvania 13. juli i fjor.

Attentatmannen lå på et hustak i nærheten og ble kort tid etter drept av sikkerhetsvakter.