Fire av ti private barnehager gikk med underskudd

– Det er urovekkende at så mange barnehager sliter økonomisk. Hvis det ikke blir noen snarlig bedring, vil det kunne gå ut over tilbudene til barna og de likeverdige ordningene for de ansatte. Det er det ingen som ønsker, men alle private virksomheter er over tid nødt til å drive i pluss, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) i en pressemelding.

Tall Statistisk sentralbyrå publiserte denne uken viser at Norge hadde 2587 private barnehager i 2023. Av disse gikk 42 prosent med underskudd. Det er en nedgang på 3 prosent fra året før.

Det var Utdanningsnytt som omtalte pressemeldingen fra PBL først.

– Tallene er enda en bekreftelse på den kritiske situasjonen veldig mange private barnehager står i. Tre år på rad har fire av ti private barnehager gått med underskudd, sier Schjelderup.

Det samlede årsresultatet for hele sektoren ble på 470,1 millioner kroner.