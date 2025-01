Et nytt år er godt i gang, og debatten rundt hvordan skattereglene skal utformes har fortsatt inn i 2025. Det er valgår, og det er all grunn til å tro at skatteregler blir et viktig tema i politiske debatter og avisenes skriverier i år. Debatten om skattesystemet vårt, det vil si om formuesskatt og utflyttingsskatt, er viktig. Dessverre har den i året som har gått etter mitt syn vært preget av lavt presisjonsnivå, direkte feilinformasjon, misforståelse av regler, men verst av alt polarisering. La oss ta det siste først.

I debatten setter politikere, akademikere og journalister ulike grupper i samfunnet opp mot hverandre. På den ene siden er debatten preget av den sittende regjerings retorikk om at «de rike skal tas med høyere skatter,» og at «det er vanlige folks tur». På den andre siden gis det uttrykk for at «hvis du ikke forstår at formuesskatt er skadelig for landet vårt, skjønner du ikke noe som helst av hvordan næringslivet fungerer». Dette er bare to eksempler. Jeg har som alle kanskje har skjønt lite sans for retorikken som har pågått i 2024.

Akkurat passe urimelig

Jeg er ganske sikker på at de fleste er enige om at de som har mest, det vi si tjener mest eller har størst formuer, også bør bidra med mer skatt enn andre. Det tror jeg også gjelder de som tjener mest og har mest. Spørsmålet er hvor nivået bør ligge, og hvordan skatten skal utformes. Det handler for meg om å finne et nivå som de som tjener mest og har mest mener er akkurat passe urimelig. Det er ikke et mål i seg selv at det skal føles veldig rimelig, men blir det for urimelig, vil folk se seg om etter alternativer. Det vi si at de rike flytter ut.