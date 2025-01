Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trump vant valget på et løfte om politisk disrupsjon, men amerikanere ønsker ikke uro for uroens skyld. Trump vil derimot få støtte hvis det gir bredere velstand. Hvis Trump fokuserer på fortiden i stedet for å styrke økonomien, vil Demokratene vinne mellomvalget i 2026 og komme tilbake med hevn i 2028.

Financial Times

I oktober gikk Storbritannia med på å overlate kontrollen over Chagosøyene til Mauritius. Nå blir avtalen satt på pause etter tvil om betingelsene rundt militærbasen Diego Garcia.

Die Welt

Vi scroller endeløst gjennom sosiale medier for å forsikre oss om at verden går under. Smarttelefoner gjør oss dumme, deprimerte, sinte, ensomme og redde. Men legger man bort smarttelefonen og slår av TV-en, merker man at Tyskland likevel ikke ser ut som en apokalypsefilm.

The Economist

Egentlig burde en våpenhvile i Gaza gi ro i Midtøsten. Men Houthi-militsen har utviklet en voldelig og lukrativ forretningsmodell som kan ha kommet for å bli. Houthiene holder skipstrafikk i Rødehavet som gisler. Påskuddet er solidaritet med palestinerne, men i realiteten er formålet å skaffe inntekter.

