Våpenhvilen i Gaza utsatt – Israel fortsetter å angripe

– IDF fortsetter per nå angrepene i Gaza. Ifølge statsministerens ordre, begynner ikke våpenhvilen før Hamas oppfyller sin del av avtalen, sier IDF-talsmann Daniel Hagari i en uttalelse like etter klokken 7.30, ifølge AFP.

Begrunnelsen er at Hamas ennå ikke har levert listen med navn på israelske gisler som skal løslates. Hamas skulle i henhold til avtalen gitt Israel en liste med navnet på de tre gislene som skulle blitt løslatt senere søndag, ifølge Hagari.

Kringkasteren Al Jazeera melder at en av deres journalister i Deir al-Balah på Gazastripen forteller om lyd av artilleriild i morgentimene etter at våpenhvilen skulle ha begynt.

Krever navneliste

Den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu har bedt IDF om å ikke starte våpenhvilen før Israel mottar listen med navn på gisler fra Hamas.

I en uttalelse tidligere søndag morgen sa Hamas at de er forpliktet til avtalen, men at det er «tekniske årsaker» til at listen ikke er overlevert ennå. Hva disse tekniske årsakene er, er ikke kjent. Hamas har ikke sagt noe om når en liste kan foreligge.

Netanyahu sa også lørdag at Israel krever en navneliste før de går videre med våpenhvile- og fangeutvekslingsavtalen.

Fangeutveksling

I avtalens første fase skal 33 israelske gisler etter planen løslates i løpet av seks uker. I retur skal Israel løslate 1890 palestinske fanger, ifølge meklerlandet Egypt.

Krigen på Gazastripen har pågått i over 15 måneder, tatt livet av titusener av mennesker, sendt mange tusen på flukt og etterlatt store deler av det palestinske territoriet i ruiner. Krigen ble utløst av Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober 2024.

Det har ikke vært en pause i krigshandlingene siden den kortvarige våpenhvilen i slutten av november 2023, litt over en måned etter at krigen brøt ut.