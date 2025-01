Samrøre i Kulturdepartementet

Trond Solvang. Foto: Privat

De fleste husker fortsatt den særdeles grundige og omfattende prosessen som representantskapet i Norges Bank og Finansdepartementet kjørte i forkant av ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondforvalteren Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2020. Å få etablert de nødvendige skott mellom hans private finansforvaltning og AKO kunststiftelse, var viktig. I flere uker ble det skrevet hundrevis avspaltemetere om dette. Hvorfor gjelder ikke det samme behovet for grenseoppgang og habilitetssikring for offentlige organer?

Kulturdepartementet skal etter oppdrag fra Stortinget sikre at Norsk Tipping tilbyr nordmenn pengespill på en trygg måte. Norsk Tipping styres av Kulturdepartementet. For å sikre dette skal Lotteritilsynet, som Kulturdepartementet styrer, føre tilsyn og kontroll. For å gi Norsk Tipping nødvendig oppmerksomhet gjennom media, er NRK, som Kulturdepartementet styrer, en viktig samarbeidspartner.

Dette samrøret mellom sentrale aktører som alle har det til felles at Kulturdepartementet er deres eier, burde vekke til live en debatt om habilitet, armlengdes avstand og troverdighet. At det er nettopp Kulturdepartementet som er selve edderkoppen i nettverket, gjør ikke saken noe bedre.

Kulturdepartementet har særdeles nær relasjon som enten hovedfinansieringskilde eller eier til Norsk Tipping, Norges Idrettsforbund (NIF), NRK og Statens Lotteri- og stiftelsestilsyn.

For å kunne finansiere NIFs virksomhet med mer enn 300 ansatte samt bygge, drifte og utvikle større idrettsanlegg, trenger NIF mange milliarder hvert år. Penger som Kulturdepartementet skaffer til veie gjennom overskudd fra Norsk Tipping – hvor Kulturdepartementet sitter som eneeier.