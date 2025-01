Utenriksminister Espen Barth Eide er i Syria – åpner for å fjerne sanksjoner

– Vi må se på om sanksjonene som ble innført spesifikt mot Assad-regimet nå bør fjernes helt eller i hvert fall suspenderes, slik at det overhodet blir mulig å se en reell økonomisk utvikling i dette landet, sier Eide til VG etter møtet med al-Sharaa.

– Hvis vi stiller så strenge krav før sanksjonene oppheves at de aldri kommer i gang, så kan det i seg selv undergrave mulighetene for fred, sier han videre.

– Forsiktig optimist

Turen er det første offisielle besøket til Syria av en høytstående representant for den norske regjeringen på mange år, og det første siden Assad-regimets fall.

– Jeg reiser herfra som en forsiktig optimist, og med et håp om at dette kan gå rett vei, selv om det selvfølgelig fortsatt er mye som kan gå galt, sier Eide til VG.

Ifølge NRK, som meldte om besøket først, diskuterte utenriksministeren blant annet utfordringene Syria står overfor etter Assad-regimets fall med landets nye leder.

– Et veiskille

– Syria kan være ved et veiskille. Overgangsregjeringen har så langt kommet med positive signaler, men vi må være forberedt på at utviklingen kan gå begge veier, sa Eide til rikskringkasteren tidligere søndag.

– I denne avgjørende fasen er det viktig at det internasjonale samfunn bidrar til at utviklingen går i positiv retning. Dette er bakgrunnen for at jeg besøker Syria.

Utenriksministeren har også møtt representanter for sivilsamfunnet og kvinneorganisasjoner i Syria, og han har tidligere på dagen besøkt en flyktningleir.