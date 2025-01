Danmark frykter utenrikspolitisk krise hvis Trump gjentar Grønlands-truslene

Grønland har vært et sentralt tema for danske og grønlandske politikere etter at Trump har uttrykt fornyet interesse for amerikansk kontroll over landet. Han har sagt at han ikke vil utelukke militær og økonomisk tvang for å få ønsket om kontroll over Grønland oppfylt.

– Hvis presidenten gjentar de synspunktene som vi har sett i sosiale medier, så har vi den alvorligste utenrikspolitiske krisen vi har hatt i Danmark på mange, mange generasjoner, sier utenriksminister Lars Løkke Rasmussen til dansk TV 2.

Statsråden legger til at han er «bekymret», og at situasjonen har endret seg de siste par ukene.

– Jeg sa for et par uker siden at vi ikke er i en utenrikspolitisk krise. Og det sa jeg jo primært for å avverge at vi havnet i en, sier Løkke Rasmussen, som mener situasjonen allerede er mer alvorlig.

– Hvor alvorlig, det får vi se i morgen når han taler.

Donald Trump går mandag som kjent inn i sin andre periode som USAs president. Om Grønland blir tema i hans første tale, gjenstår å se.