NHO-sjefen: Trump betyr mer uforutsigbarhet for norsk næringsliv

Økte tollsatser og en Donald Trump som er ute etter å skaffe best mulige avtaler for sitt USA. Mandag starter den andre presidentperioden til mannen som med sin politikk også kan påvirke norsk næringsliv.

– Vi vil jobbe for å videreutvikle de gode næringsforbindelsene vi har med USA, og også hadde under Donald Trumps første periode. Samtidig betyr Trumps overtakelse i USA mer uforutsigbarhet for norsk næringsliv. Og vi må først og fremst forberede oss på at tollsatsene kan øke, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB.

Økt toll gir lavere eksport

Skulle Trump øke tollsatsene også på norske varer vil det ifølge en NHO-analyse føre til lavere norsk eksport til USA.

Norge eksporterer blant annet sjømat, mineralolje og mineralprodukter, petroleumsprodukter, designvarer, møbler og kunstgjødsel til USA. I fjor eksporterte Norge varer til USA for 62 milliarder kroner.

– På generelt grunnlag vil en høyere importtoll på norske produkter redusere norsk eksport til USA ettersom norske produkter blir relativt dyrere og mindre konkurransedyktige, men dette vil avhenge av hvorvidt produktene møter konkurranse fra amerikanske produsenter og av den relative tollbelastningen sammenlignet med andre eksportland, heter det i analysen.

Selv om eksporten skulle minske i volum betyr ikke det nødvendigvis at resultatet blir noe dårligere i kroner og øre. Det norske eksportresultatet avhenger også av hvordan den norske kronen presterer opp mot dollaren. En svak norsk krone vil kunne trumfe Trumps eventuelle økte tollsatser.

Frykter handelskrig

Skulle økte tollsatser til slutt fremprovosere en handelskrig mellom USA og EU mener Almlid det er viktig at Norge har sikret seg gode betingelser.

– NHOs analyse og vår siste medlemsundersøkelse peker på at norske bedrifter er særlig sårbare for en mulig handelskrig mellom EU og USA. For næringslivet er det derfor avgjørende at vi nå sikrer gode rammebetingelser og markedsadgang for norske bedrifter i USA.