– Det er veldig mye som står på spill, mye mer enn folk kanskje skjønner, og dette griper rett inn i folks hverdag, sier Espen Barth Eide (Ap) til VG.

Det er ikke tvil om at påtroppende president Donald Trump alltid har vært opptatt av toll og tariffer. Det er grunn til å tro at han vil gjøre alvor av å satse stort på det i presidentperioden.

– Vi er et land som importerer og eksporterer mer enn de aller fleste som andel av BNP. Nesten alt vi lager i Norge, eksporteres, og nesten alt vi bruker, importeres. Derfor er det kjempeviktig at vi forbereder oss på det. Det er ekstremt viktig at vi nå tar godt vare på forholdet til Europa, sier Eide.

Norge er ikke med i EUs tollunion, og vi er dermed avhengig av EUs velvilje om det skulle oppstå handelskrig. Den gode nyheten er at det allerede er enighet med EU-kommisjonen og ledende EU-land, understreker utenriksministeren.

– Risikoen hvis vi ikke får det, er at mange vil miste jobben rett og slett, fordi EU lager en slags skjerm for å ta vare på sin industri som vi ikke er innenfor, sier Eide.