USA-ekspert om Trump-talen: – Europa eksisterer knapt

– Russland finnes ikke, krigen i Ukraina finnes ikke og Europa eksisterer knapt i denne talen, sier Romarheim, som leder Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole.

I starten av Trumps presidentperiode kommer det til å være et tungt innenrikspolitisk fokus og til en viss grad et regionalt fokus i resten av Nord- og Sør-Amerika, tror han. Spesielt grensekontroll og et oppgjør med gjengene i Mexico ble det gjort et poeng av.

Verden betyr lite

I talen ble ekspansjonistiske ideer om Panama, Mexico-golfen og Canada omtalt, men Kina og Midtøsten ble bare nevnt i forbifarten.

– Et av de viktigste inntrykkene av talen er hvor lite resten av verden betyr for starten av Trumps presidentskap, sier Romarheim.

Om Trumps uttalelser om å ekspandere det amerikanske territoriet, inkludert Grønland, sier han at det er vanskelig å vite om man skal ta Trump på ordet.

– Men det er landområder og havområder som han ønsker tyngre amerikansk kontroll over på et eller annet vis, sier han.

Svartmalte Bidens USA

Gjennomgående er talen preget av at USA er viktigst og settes først. Talen er mer direkte politisk antagonistisk og går hardt ut mot folk, mener Romarheim.

– Han deljer løs på det USA Biden og Harris har bygget, men nevner dem ikke ved navn.

– Jeg hadde ikke trodd den skulle bli så dyster i så lange perioder. Han er avhengig av å svartmale situasjonen for at han skal ordne opp i den. Men jeg er litt overrasket over hvor bekmørkt han skulle male landet som de alle elsker. Men det er klassisk Trump, og talen ligner på den for åtte år siden sånn sett, sier han.

Den er mindre overordnet og handlet mindre om idealer og aspirasjoner enn en innsettelsesavtale pleier å gjøre, sier Romarheim. Helt spesifikt handlet talen om presidentordrene som er ventet å underskrives senere på kvelden, inkludert å erklære nasjonal krise på grensen mot Mexico.

– Trump er en antagonistisk politiker som må ha noen å fyre løs mot. Ulovlig innvandring er et gjennomgangstema i så måte, sier Romarheim.

(NTB)