Zelenskyj sier han tror Trump sikter på fred

– President Trump er alltid besluttsom, og fred gjennom hans sterke politikk vil kunne styrke amerikansk lederskap og oppnå en langsiktig og rettferdig fred, noe som er topprioritet, skriver Zelenskyj på X.

Han sier han at dette århundret er i ferd med å bli formet og håper på samarbeid for å sørge for at verdens demokratier lykkes i tiden som kommer.

– Vi ser fram til et aktivt og gjensidig samarbeid som vil være til fordel for begge. Vi er sterke sammen, og vi sørge for bedre sikkerhet, stabilitet og økonomisk vekst i både verden og våre to nasjoner, sier Zelenskyj.

Russland invaderte nabolandet Ukraina i februar 2022 og okkuperer nesten 20 prosent av landets territorium. Ukraina har fått massiv militær og politisk støtte fra USA og andre Nato-land til sin forsvarskrig mot Putins styrker.

Trump sa i fjor at krigen mellom Russland og Ukraina ropte etter å bli avgjort, og at han ville snakke med begge land for å unngå en tredje verdenskrig.

(NTB)