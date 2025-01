Trump skal trekke USA ut av Parisavtalen igjen

Opplysningen kom akkurat i det Trump var i ferd med å runde av sin innsettelsestale. Det hvite hus sier handlingen er blant Trumps fremste prioriteringer.

Parisavtalen er en internasjonal avtale som skal bidra til at verdens land begrenser klimaendringene. Norge er også del av denne avtalen, og den ble undertegnet av hele 195 land i 2015.

Det tar ett år å forlate avtalen fra man melder inn tilbaketrekkingen til FN.

Trump trakk USA ut av avtalen også under sin første presidentperiode, før Biden meldte USA inn igjen samme dag som han ble president.

Drill, baby, drill

I innsettelsestalen sa Trump også at USA skal satse stort på olje- og gass, og at han vil skrote Green New Deal, demokratenes plan for å redusere USAs klimautslipp.

Avtalen har hatt som mål å bekjempe klimaendringer ved å få amerikansk økonomi over fra fossilt brennstoff til fornybare energikilder. Budskapet fra Trump er likevel klart: «Drill baby, drill».

– Vi skal bli en rik nasjon igjen, og det er det flytende gullet under føttene våre som skal sørge for det, sa Trump med henvisning til amerikansk olje- og gassproduksjon.

FN holder døra åpen

Kirkens Nødhjelp kaller grepet «provoserende».

– Avtalen er bygd på at alle skal kutte utslipp, men at de rikeste skal gjøre mest, og først. Ved å trekke USA ut, bryter ikke president Donald Trump bare med avtalen, men med hele grunnlaget for internasjonalt samarbeid og tillit, sier Kirkens Nødhjelps klimarådgiver, Matilde Angeltveit.

FNs klimasjef Simon Stiell sier i en uttalelse at «døra forblir åpen» for USA å melde seg inn i Paris-avtalen.

– Multilateral klimahandling har vist seg å være motstandsdyktig og er sterkere enn ett enkelt lands politikk, sier Laurence Tubiana, som spilte en viktig rolle i framforhandlingen av Parisavtalen.

(NTB)