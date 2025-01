Apple etterforskes for mulig bruk av «blodmineraler» fra Kongo

Belgiske myndigheter har innledet etterforskning av påstander om at Apple bevisst har brukt «blodmineraler» fra Kongo (DR Kongo), melder Financial Times.

I desember leverte DR Kongo en anmeldelse i både Belgia og Frankrike mot Apples datterselskaper. De anklages for å ha benyttet mineraler fra væpnede grupper som begår grusomheter i det østlige Kongo. Advokater beskriver dette som en «massiv hvitvaskings- og grønnvaskingsoperasjon».

Apple bestrider påstandene

Belgiske myndigheter har utnevnt en etterforskningsdommer til å lede saken. Dommeren har myndighet til å utstede arrestordrer, foreta telefonavlytting og gjennomføre razziaer. I Frankrike er etterforskningen derimot forsinket, ifølge advokater som representerer DR Kongo.

– Dette viser at påtalemyndigheten tar saken svært alvorlig, sier Christophe Marchand, advokaten som leder saken i Belgia, til avisen.

Apple bestrider påstandene og hevder at selskapet er «dypt forpliktet til ansvarlig innkjøp av mineraler» som coltan, en viktig ressurs for produksjon av iPhone og annen elektronikk. Over halvparten av verdens coltan-forekomster finnes i Kongo.

Skjuler opprinnelsen

I anmeldelsen hevdes det at Apple kjøper tantal, som utvinnes fra coltan, samt tinn, wolfram og gull fra gruver som bidrar til konflikter, barnearbeid og miljøødeleggelser i Kongo. Kamphandlingene har tvunget millioner på flukt, og voldtekt og drap på sivile er utbredt.

Selv om mineraler ofte sertifiseres til å komme fra ikke-konfliktområder, påpekes det i anmeldelsen at sertifiseringssystemet er mangelfullt. Mineraler som merkes som rwandiske, kan i realiteten stamme fra konfliktområder i Kongo.

– Ingen teknologiselskaper kan være uvitende om at mineraler kjøpt fra Rwanda med stor sannsynlighet stammer fra Kongo, sier advokat Robert Amsterdam, som representerer DR Kongo.