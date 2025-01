MDG reagerer på Musks armbevegelse – vil trekke oljefondet ut av Tesla

– Det er skremmende at Musk gjør det som ser ut som en fascistisk hilsen på et arrangement samme dag som Trump ble innsatt som ny president, sier MDG-leder Arild Hermstad.

Han mener den norske stats penger ikke lenger kan investeres i Musks selskaper.

– Nå er det på tide at oljefondet og regjeringen våkner opp. Når Musk blander seg inn i valg i andre land og støtter fascistiske bevegelser, er det fare på ferde. Det bør være totalt uakseptabelt for Norge å være økonomisk involvert med hans selskaper. Derfor må vi trekke oljefondet ut av Tesla, sier Hermstad.

CNN avbrøt direktesendingen da Musk gjorde armbevegelsen. Flere medier mener at armen ligner en nazihilsen, mens andre har beskrevet det mer som en uheldig bevegelse.

Musk svarer med motangrep

Den israelske avisa Haaretz skrev at Musk «så ut til å avslutte sin tale med en 'romersk hilsen', en fascistisk hilsen som oftest knyttes til Nazi-Tyskland.»

Flere brukere i sosiale medier merket seg hilsenen. X-kontoen «Republicans Against Trump» la ut et videoklipp av episoden.

Musk selv går til motangrep mot kritikerne. I et innlegg på X tar han et oppgjør med debatten som har utspilt seg.

– Ærlig talt, de trenger bedre skitne triks. Dette «alle er som Hitler»-angrepet er såååå oppbrukt, skriver Musk.

Ytterliggående høyre fryder seg

Samtidig har flere høyreekstreme og nynazistiske ledere gitt uttrykk for at de gleder seg over klippet. Christopher Pohlhaus, leder for nynazistgruppen Blood Tribe, skriver ifølge VG på Telegram:

– Jeg bryr meg ikke om dette var en feil. Jeg kommer til å nyte tårene over det.

Andrew Torba, grunnlegger av den høyreekstreme plattformen Gab, kommenterte «Utrolige ting skjer allerede, lmao» (laughing my ass off, eller på norsk: ler ræva av meg).

Den australske nynazisten Thomas Sewel delte også videoen med beskrivelsen «Donald Trumps hvit makt-øyeblikk», skriver VG. Sewell leder en gruppe kalt Nettverk for Nasjonalsosialisme.