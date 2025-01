Én av ti sliter med matprisene

Det er en kraftig økning fra juni 2021 da andelen var 4 prosent, melder P4-nyhetene , som har gått gjennom rapporten fra Forbruksforskningsinstituttet som ble lagt fram mandag.

Tallene gjør inntrykk, understreker statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Veldig mye av det vi trenger mest i hverdagen og som vi kjøper mest av i butikken, som brød, kaffe, smør og pålegg, er blitt mye dyrere, sier Støre.

Matprisene har steget med over 24 prosent siden juni 2021, ifølge SSB. Frp-leder Sylvi Listhaug mener utviklingen viser at det er behov for kutt i avgifter og matmoms.

Sifo-rapporten viser at 18 prosent av husholdningene er å finne i kategorien «økonomisk utrygge hushold». I 2021 gjaldt dette 7 prosent.