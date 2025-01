Trump sparker fire personer i innlegg på Truth Social

Innlegget er publisert på Trumps egen plattform, Truth Social.

«Vår første dag i Det hvite hus er ikke over ennå! Mitt president-personalkontor er aktivt i gang med å identifisere og fjerne over tusen personer som er utnevnt av presidenten i den forrige administrasjonen, og som ikke er på linje med vår visjon om å gjøre USA storslått igjen, skriver Trump.

Deretter navngir han fire personer og varsler at det snart kommer mer.

Var utnevnt av Trump

De fire er Jose Andres ved presidentens råd for idrett, trening og ernæring, Mark Milley fra rådet for nasjonal infrastruktur, Brian Hook fra Wilson Center for Scholars og Keisha Lance Bottoms fra eksportrådet.

– Dere har fått sparken, skriver Trump, et utsagn som han ble kjent for da han ledet realityserien The Apprentice.

Brian Hook ble utnevnt som USAs Iran-utsending under Trumps første presidentperiode.

Mark Milley var USAs forsvarssjef under både Trumps første presidentperiode og under Bidens presidentperiode.

Kjendiskokk

Jose Andres er en kjendiskokk som ble saksøkt av Trump i 2015 etter at Andres trakk seg fra en avtale om å åpne restaurant i Trump International Hotel i Washington.

Keisha Lance Bottoms var ordfører i Atlanta i 2020 da afrikansk-amerikanske George Floyd ble kvalt til døde mens han ble pågrepet av en hvit politimann. Dødsfallet utløste en bølge av demonstrasjoner, og Bottoms kritiserte da Trump offentlig og mente at han gjorde situasjonen verre med sine uttalelser.