Svensk finansminister om Trump-toll: – Bevar roen

EUs finansministre samlet seg tirsdag i Brussel til årets første rådsmøte. Den store snakkisen er ventet å bli hva som er i vente fra USA.

– Høye toller vil være dårlig, men vi er ikke der ennå, sier Svantesson på vei inn til møtet.

Berike egne borgere

Trump har varslet en økning av tollsatsene til 10–20 prosent på alle varer fra Europa. I sin innsettelsestale mandag gikk han imidlertid ikke inn på dette, men trakk fram at han skal opprette et eget byrå for toll på varer fra utlandet.

– I stedet for å skattlegge våre borgere for å berike andre land, vil vi skattlegge og legge toll på utlandet for å berike våre borgere, sa Trump i talen.

Svantesson maner likevel til ro.

– Har større problemer

– Vi bør holde oss rolige for vi har større problemer å håndtere enn tollsatser. EU har problemer med vekst og produktivitet. Vi må ta skjebnen i egne hender, sier hun.

Mer bekymringsfullt er det at Trump ikke nevnte Ukraina i talen, mener den svenske finansministeren.

– Støtten til Ukraina kommer fortsatt til å være nødvendig, sier Svantesson.

– Må stå sammen

EUs økonomikommissær Valdis Dombrovskis ville på sin side ikke kommentere Trumps varslede tollmurer da han ankom ministerrådsmøtet.

– USA og EU er strategiske partnere. Det er veldig viktig at vi jobber sammen som vestlige demokratier, særlig i en tid der autokratier er i vekst, sier han.