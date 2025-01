Omstridt energipakke skal behandles i regjeringen

Energidepartementet innstiller på at deler av pakken skal innføres, har VG fått opplyst.

NRK har også fått opplyst at saken skal opp til behandling torsdag, og at det er langt fra sikkert at regjeringen blir ferdige med saken der.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet står nemlig på hver sin side i debatten om denne energipakken, som blant annet inneholder det såkalte fornybardirektivet. Senterpartiets stortingsgruppe er sterke motstandere av å innføre det.

– Vi ser EUs fjerde energimarkedspakke som en helhet og vet at den vil gjøre oss til en fullverdig del av EUs kraftmarked. Det vil svekke nasjonal kontroll med strømpolitikken og svekke mulighetene for lave og stabile strømpriser i Norge, sier Sps Marit Arnstad til rikskringkasteren.

Verken statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) eller finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ønsker å kommentere saken.

NTB