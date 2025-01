Tollen kommer dersom ikke EU og USA får utjevnet handelsbalansen seg imellom, ifølge USA nye president.

– De behandler oss veldig, veldig dårlig. Så de kommer til å få toll, sa Trump på en pressekonferanse tirsdag.

– Du kan ikke oppnå rettferdighet uten det, la han til.

Han gjentok trusselen om 10 prosent toll på varer fra Kina – og begrunnet det med en påstand om at landet sender det syntetiske opioidet fentanyl via Mexico og Canada. For nabolandene har Trump truet med en toll på hele 25 prosent.