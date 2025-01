Eiendom Norge: En singel sykepleier kan kjøpe 2 av 100 boliger på Oslo-markedet

Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene som enslige folk med vanlige inntekter kan kjøpe. Den lages av Eiendomsverdi AS og Eiendom Norge.

– I stort er boligmarkedet tilgjengelig for dem med vanlige inntekter i Norge. Unntaket er hovedstaden og de nærmeste kommunene rundt Oslo. Imidlertid er det også her det vært en bedring de siste årene, og det gjelder særlig Follo og Romerike, sier analyse- og modellsjef Anders Lund Francke i Eiendomsverdi AS.

Han sier at man nå bør ha en årslønn på 760.000 kroner for å kunne få finansiering av en hensiktsmessig bolig i Oslo. Det er noe høyere enn året før, hvor tallet var 728.000 kroner.

– I Norges billigste område Porsgrunn/Skien holder det med 395.000 kroner i lønn for å kunne bli boligeier, sier han.