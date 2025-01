Dagens Industri: – Bare én ting kan tøyle Donald Trump

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Republikanere har med rette fordømt president Joe Bidens forhåndsbenådninger. Men det er synd at nesten ingen kritiserer Trumps benådninger av alle som deltok i opprøret ved Kongressen 6. januar 2021. Dette sender et forferdelig signal fra en president om politisk vold utført på hans vegne.

Financial Times

Trump 2.0 har en detaljert agenda for å endre hvordan Amerika styres og hvordan landet skal forholde seg til resten av verden. Det er mange grunner til at amerikanere utenfor Maga-basen bør frykte for demokratiet i USA.

Die Welt

Etter den avtalte fristen må Israel fortsette krigen mot Hamas. Ingen bør stole på styrken til multilaterale overvåkingsenheter eller effekten av høytidelige FN-resolusjoner. For den som stoler på dette, er løpet kjørt. Det viser erfaringene fra regionen.

Dagens Industri

Det er utvilsomt grunn til bekymring for hva Donald Trump vil finne på. Ingen i hans nærmeste krets ser ut til å kunne holde ham i tøylene. Men det finnes faktisk noe han lytter til: Markedet. Reaksjonene på New York-børsen er en umiddelbar bekreftelse på om han har handlet riktig eller galt.

