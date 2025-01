2024 var nok et år som bød på store forskjeller i konkursutviklingen i våre naboland. Mens Sverige ser tilbake på et år med rekordhøye 10.141 konkurser, og over 33.000 tapte arbeidsplasser, viser nye tall fra Creditsafe at antall konkurser i Danmark sank med åtte prosent i fjor.

– Når vi snakker om konkurser kan jeg ikke si annet enn at ting går relativt bra. Vi har en helt annerledes utvikling enn i Sverige, og til dels også Norge, med nedgang i samtlige regioner og samtlige bransjer, sier Morten Kofoed-Larsen, Country Manager i Creditsafe Danmark.

Kun fem av tolv måneder viste røde konkurstall i året som gikk, og etter en marginal økning på én prosent i september, kunne danskene glede seg over en oppløftende avslutning på året, med konkursnedgang i hele fjerde kvartal.

Størst nedgang i bygg og anlegg

I likhet med Norge er det særlig industri og bygg- og anleggsvirksomhet som påvirker konkursutviklingen i Danmark mest.

– Selv om det går forholdsvis bra i bygg og anlegg er det fremdeles i dette segmentet vi tapte flest arbeidsplasser i 2024. Men nå har vi også en ekstremt lav arbeidsledighet, noe som antyder at det trolig ikke er så vanskelig for de som mister jobben å finne seg noe nytt, sier Kofoed-Larsen.

Den høye sysselsettingen, i kombinasjon med avtakende inflasjon, lønnsøkninger, rentekutt og skattelettelser gjorde at danskene hadde en mer stabil økonomi i fjor, og sannsynligvis vil ha mer penger å rutte med i året som nettopp har startet.

Rekordmange konkurser i Sverige

Tallene fra Creditsafe viser at det i fjor var 10.141 konkurser i Sverige, noe som tilsvarer en økning på hele 23 prosent sammenlignet med 2023. Det skal være det høyeste antall konkurser i Sverige noensinne.

Blant selskapene som gikk konkurs finner vi hele 78 foretak med en omsetning på over 100 millioner svenske kroner.

– 2024 har vært et mørkt år for mange næringsdrivende. Lavkonjunktur, inflasjon, høye renter og redusert kjøpekraft førte til vanskelige forutsetninger som gjorde at selv veletablerte selskaper måtte kjempe for å overleve, sier Henrik Jacobsson, adm. direktør i Creditsafe.