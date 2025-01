Norsk energibråk vekker oppsikt i EU

En langvarig strid om EUs fjerde energipakke nådde et høydepunkt denne uka, da det ble kjent at Energidepartementet har behandlet ferdig tre av i alt åtte direktiver og forordninger i pakken og oversendt disse til regjeringen for godkjenning.

De tre direktivene er fornybardirektivet, boligenergidirektivet og direktivet for energieffektivisering.

Men dette har fått Senterpartiet til å tenne på alle plugger. De truer nå med å forlate regjeringen om direktivene blir innlemmet i EØS-avtalen.

Sjokkerer

Resten av EU har siden 2019 praktisert det samme regelverket, også kalt Ren energi-pakken – noe også Norge er forpliktet til gjennom EØS-avtalen.

– Folk er sjokkert, sier nestleder og ansvarlig for økonomisk politikk ved tankesmia European Policy Centre (EPC), Georg Riekeles, til NTB.

Striden føyer seg inn i rekken av andre utspill, som å skrote kraftkabler til Danmark, holde igjen strøm i Norge når prisene er høye på kontinentet og ikke minst Frp-utspillet om å bruke norsk gass som forhandlingskort overfor EU.

– At sentrale norske politikere nå truer med å kutte kabler og gasseksport, og river i håndbrekket i klimakampen, blir møtt med hoderysting og vantro i Brussel, København, London, Berlin og andre europeiske hovedsteder, sier Riekeles.

Både Sveriges energiminister Ebba Busch og danske energiaktører har tidligere reagert kraftig på planene om å skrote to av fire kraftkabler til Danmark, noe også Arbeiderpartiet nå går inn for.

– Det vil være en fullstendig katastrofe, uttalte Busch til NTB i midten av desember.

– Kortsiktig og farlig

Nordmenn som jobber for den norske kraftbransjen i Brussel, bekrefter overfor NTB at saken har blitt en «snakkis».

– Mange undres over at Norge tjener så store penger på høye gasspriser, men reagerer som de gjør når strømprisene blir høye. Strømprisen er jo tett forbundet med gassprisen, sier en, som ikke ønsker navnet sitt på trykk.