– Dere kan ikke be det amerikanske folket om å gjøre paraplyen over Nato større når de nåværende medlemmene ikke betaler sin rettmessige del, sa Richard Grenell via en videolenke på Verdens økonomiske forum (WEF) torsdag.

Grenell var blant annet USAs ambassadør til Tyskland i Trumps forrige periode som president. På møtet i Davos i Sveits stilte han som representant for Trumps nye regjering.

Her uttalte han seg om USAs krav til andre Nato-land om å bruke mer penger på forsvar. Nato har som mål at medlemslandene må bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar, men Trump mener målet må heves til 5 prosent.